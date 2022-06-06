Поклоннице Путина пришлось оправдываться за отказ ее мамы лететь в Россию. Певица придумала легенду, что та якобы не хочет долго лететь с пересадками.

Певица Наташа Королева, которая за более чем три месяца так и не нашла времени высказаться в поддержку родной Украины, но продолжает жить и работать в РФ, снова оказалась в центре скандала.

Недавно отец Филиппа Киркорова Бедрос пригласил ее маму Людмилу Порывай на свой юбилей в Россию, но так от приглашения отказалась. Проукраински настроенная женщина сейчас живет в США. Наташа Королева поспешила оправдаться - не приехала она из-за того, что долго лететь и много пересадок. Об этом сообщают росСМИ.

"Он сразу меня спросил, почему мама не прилетела. Я сказала: "Дальний перелет теперь. Много пересадок надо делать". Она очень хотела. И душой она здесь. Они спелись в Майами. Очень дружат", - сказала Наташа Королева.

Напомним, несмотря на то, что мама и сестра Королевой поддерживают Украину в такое непростое время, ее муж Тарзан открыто высказал свое восхищение кровавой политикой Путина и писал угрозы НАТО.

Напомним, Королева с мужем-путинистом Тарзаном в советских костюмах выступили в Кремле на 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: