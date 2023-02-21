Москвичка утверждала, что Вакуленко изнасиловал ее в своей машине после вечеринки.

Путиниста Василия Вакуленко, который известен как рэпер Баста, обвинили в изнасиловании. Женщина из Москвы заявила, что артист надругался над ней в машине.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, инцидент якобы произошел после вечеринки в клубе Басты. Женщине, которая обвинила Вакуленко в изнасиловании, 34 года.

"Дама заявила, что Вася Вакуленко после тусича в клубе "Газгольдер" устроил ей эротический круговорот Сансары в салоне своей машины на Рублевском шоссе", - указано в Telegram-канале.

Видео дня

Однако вскоре москвичка передумала. Она заявила, что ее "неправильно поняли". Женщина якобы хотела, чтобы полиция помогла ей найти ее друга. Однако как можно было настолько запутаться в показаниях - остается загадкой. Возможно, Баста попросту сумел "замять" дело или же договорился с пострадавшей.

Что Баста говорит о войне

Вакуленко поддерживал оккупацию Крыма. Он неоднократно ездил на полуостров и снимался там в российских фильмах. Также Баста давал во временно оккупированном Россией Крыму концерты. За это ему запрещали въезд в Украину, в январе 2018 года Министерство культуры включило Вакуленко в список лиц, которые угрожают национальной безопасности нашей страны. Однако в 2021 году Баста ездил в Украину и даже давал концерты, на одном из которых для фанатов путиниста устроили "коридор позора".

Баста не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. После 24 февраля 2022 года он не выступил против кровавого режима. Более того, он продолжает ездить в Крым. Летом 2022 года Баста выступал на концерте, который Путин устроил по случаю оккупации новых городов в Донецкой и Луганской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: