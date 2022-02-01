Об отмене концерта пропутинского артиста рассказал активист Демьян Ганул.

В Одессе отменили анонсированный концерт рэпера Василия Вакуленко (Басты). Пропутинский артист хотел выступить 14 февраля.

Об отмене концерта Басты на своей странице в Facebook рассказал активист Демьян Ганул.

"Недавно в социальных сетях появился анонс концерта пропутинского Василия Вакуленко в Одессе. Запланирован концерт был на 14 февраля в ресторане "Облака", - написал Ганул.

Он напомнил, что сразу написал сообщение в соцсетях, в котором попросил отменить концерт, поскольку Вакуленко посещал временно оккупированный Крым и выступал на концерте в честь так называемого "воссоединения" в Москве.

"Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", - написал Ганул.

Выступление Басты в Одессе: что известно о запланированном концерте

Как сообщал УНИАН, в январе активист Демьян Ганул призвал владельца ресторана "Облака" (Одесса) Андрея Заречанского отменить запланированный на 14 февраля концерт артиста Басты (Василия Вакуленко).

Ганул утверждал, что через анонимные источники узнал о концерте указанного артиста, который поддерживает оккупацию Крыма и выступал на концерте "воссоединения" в Москве.

Ранее Баста уже выступал в Одессе. В Украине не раз активно выступали против концертов "крымнашиста". В частности, в конце 2021 года в Киеве перед концертом в ночном клубе Stereo Plaza артисту устроили коридор позора.

Как известно, в январе 2018 года Министерство культуры Украины включило российского рэпера Басту в список лиц, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.

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