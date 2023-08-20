Артист выступал на пропагандистском "шабаше" Газманова.

Российский певец SHAMAN, который открыто поддерживает путинский режим и выступает на пропагандистских концертах Кремля, отправился на территорию временно оккупированного Крыма. Там одиозный артист появился на сцене во время концерта Олега Газманова.

Путинист выступал в "шинели", а в один момент едва не "загорелся". Он отбросил верхнюю одежду в сторону, та упала в пиротехнический фонтан. В итоге "шинель" артиста загорелась.

Сам он не пострадал, однако росСМИ уже представили это событие в свете "чудесного спасения". Более того, сам "Шаман" уже дал интервью, он показал прожженную одежду и отметил, что его "жизненно-важные органы" не пострадали.

На фоне этого в сети уже появилось немало шуток. Пользователи пишут, что россиянина едва не настигла "карма". Над "Шаманом" насмехаются даже российские Telegram-каналы.

"На SHAMANа обрушилась кара свыше за то, что он спародировал Газманова в Крыму", - указано в одном из них.

Путинист SHAMAN "загорелся" на концерте в Крыму - видео

Напомним, ранее стало известно, что российский певец SHAMAN отказался ехать на фронт и выдал трусливую отговорку. Фанат кровавого диктатора и России не хочет рисковать жизнью, но "прикрывается" женой.

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