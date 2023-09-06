Певица не всегда носила длинные волосы.

Известной певице Алле Пугачевой уже 74 года, она начала свою карьеру еще в 1965 году. Сейчас артистка носит свою "фирменную" прическу - густое удлиненное каре. Однако в молодости она была совсем другой.

Так, в Telegram-канале "Старый папарацци" появилось архивное фото, на котором Пугачева запечатлена во время первой записи своих песен на радио. В начале своей карьеры певица носила стрижку "под мальчика" и не красила волосы в светлые оттенки.

Помимо этого, у артистки был совсем другой стиль. Как заметно на снимке, тогда Пугачева носила простые платья выше колен. Простой крой и "ковровые" узоры делали образ певицы максимально скромным.

Видео дня

В сети не узнали певицу на архивном фото. Стрижку "под мальчика" едва ли можно назвать самой удачной прической Пугачевой. Впрочем, в молодости певица не стремилась эпатировать публику.

Как Пугачева выглядела в прошлом - фото

Как Пугачева выглядит сейчас

Уже много лет певица осветляет волосы и носит каре. Иногда она выравнивает волосы, а также нередко накручивает пряди, обрамляя ими лицо.

Совсем недавно пластический хирург рассказывал, благодаря чему Пугачевой удалось "замедлить" старение. Он раскрыл секреты Примадонны и отметил, что не все ее "пластики" были удачными, но сейчас она нашла идеальные для себя процедуры. Помимо этого, ранее в сети "всплыло" фото Пугачевой с ее первой свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: