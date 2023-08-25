На архивном фото Примадонна запечатлена на свадьбе со своим первым мужем.

В сети появилось редкое фото певицы Аллы Пугачевой, на котором она была еще совсем молодой. Снимок был сделан в 1969 году, когда певице было всего 20 лет. Тогда она впервые вышла замуж, ее избранником стал студент эстрадно-циркового училища Миколас Орбакас.

На фото, которое появилось в Telegram-канале "Старый папарацци", юная Пугачева позирует в белоснежном платье и фате. Артистка скромно улыбалась и смотрела на то, как избранник надевал на ее палец обручальное кольцо.

Заметно, что еще в молодости певица любила эффектно выглядеть. Для свадьбы она выбрала пушистые накладные ресницы, которые создавали большой акцент на ее глаза. При этом она сделала необычную прическу с массивными цветами прямо над челкой.

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Известно, что в браке с Орбакасом Примадонна прожила недолго. Она родила от него дочь Кристину и всецело отдалась карьере. Пугачева активно гастролировала и редко бывала дома, ее муж не смог выдержать такого ритма жизни. Они ссорились, а спустя четыре года после свадьбы развелись.

Как Пугачева выглядит сейчас - фото

Сейчас Примадонне 74 года. Она уже не дает концерты, но все равно нередко появляется на публике. Помимо этого, Пугачеву часто показывает ее муж Максим Галкин.

На недавних фото и видео с певицей заметно, что она все так же любит яркий стиль и старается сохранить молодость. Недавно о внешности Пугачевой высказался пластический хирург, который рассказал, в чем секрет артистки.

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