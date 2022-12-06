Видимо, после переезда из РФ Примадонна перестала прятать свои натуральные волосы.

Известная певица Алла Пугачева после переезда в Израиль не устает радовать публику своими выходами в свет. Так, в Тель-Авиве она пришла в театр на моноспектакль "Я здесь" уехавшего из РФ актера Анатолия Белого.

Примечательно, что Примадонна появилась на публике в Израиле в несколько ином образе — с новой прической без привычного для ее поклонников объемного шиньона. Фото общения Аллы Борисовны с Белым опубликовал в Instagram один из организаторов спектакля.

Предстала Пугачева в абсолютно естественном виде — минимум макияжа, без шиньона, но все равно она выглядит значительно моложе своих лет. А ей, на секундочку, скоро "стукнет" 74.

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Для выхода в свет "женщина, которая поет", выбрала черное длинное платье и белый пиджак. Здесь исполнительница решила не демонстрировать стройные ножки, как она обычно любит.

Алла Пугачева: чем она известна

Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов.

В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности.

Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

После начала полномасштабного вторжения России вместе с семьей уехала в Израиль, где получила паспорт этой страны. Примадонна и ее супруг осуждают развязанную против Украины большую войну.

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