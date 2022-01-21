Шоумен опубликовал видео прогулки с женой.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал видео прогулки со своей женой Аллой Пугачевой.

На его странице в Instagram появилось видео с Примадонной, которая радуется снежной погоде.

"Какая прелесть! Скоро весна!.. Жарко", - сказала она, снимая капюшон своего пуховика.

В InstaStories Галкин опубликовал видео снегопада на территории его замка в деревне Грязь, где он живет с Пугачевой.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева в новом видео с мужем и детьми поразила своим внешним видом.

Вас также могут заинтересовать новости: