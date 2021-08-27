Шоумен вспомнил давний инцидент.

Российский шоумен Максим Галкин рассказал, как однажды певец Николай Басков отравил своих звездных коллег.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения жены Александра Буйнова, пишет sobesednik.ru.

"Был замечательный праздник, такой накал шел! Ближе к 12 ночи приехал Коля. Он был очень веселый – тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из Интернета и открывал под них рот", – рассказал Галкин.

Читайте также"Люблю молодых!": Алла Пугачева пошалила на видео"Мы были счастливы: все-таки свои люди! Но Коля чувствовал, что чего-то не хватает. Тогда он решил немножко увеселить праздник и подумал, что нужен спецэффект. Не прерывая пения, Коля вытащил здоровый огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой поняла Пугачева. Она мне говорит: "Я пойду покурю!" – добавил шоумен.

По словам Галкина, тогда никто не знал, что Басков первый раз "общался" с огнетушителем.

"А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма вышла с прической – у нее никогда так волосы не стояли! И в чем уникальность Коли: он, не останавливался, разбрызгивал на нас порошок, поливал химией и кричал: "Спасайтесь, это опасно!" – рассказал Галкин.

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Автор: Иван Бойко