Пугачева показалась в стильном образе / фото instagram.com/maxgalkinru
Российский шоумен максим Галкин провел время со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой и двойняшками - Лизой и Гарри.
На кадрах, опубликованных в инста-сториз, Пугачева показалась в белом костюме с черно-белой блузкой. Дополнила она такой аутфит белыми кедами. Отметим, что такие образы сейчас в тренде, поэтому на них стоит обратить внимание.
Также напомним, что недавно музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева в браке с Галкиным изменилась в худшую сторону. По его словам, она выглядит больной и несчастной женщиной.
Пугачева предстала в стильном образе / Скриншот Instagram
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