Алла Пугачева показалась в кадре в стильном аутфите.

Российский шоумен максим Галкин провел время со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой и двойняшками - Лизой и Гарри.

На кадрах, опубликованных в инста-сториз, Пугачева показалась в белом костюме с черно-белой блузкой. Дополнила она такой аутфит белыми кедами. Отметим, что такие образы сейчас в тренде, поэтому на них стоит обратить внимание.

Также напомним, что недавно музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева в браке с Галкиным изменилась в худшую сторону. По его словам, она выглядит больной и несчастной женщиной.

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Автор: Диана Могилевич