Пугачева и Галкин приехали на похороны сатирика / Скриншот
Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приехали на Новодевичье кладбище Москвы, чтобы проститься с Михаилом Жванецким.
Соответствующее видео распространили российские СМИ. Примадонна для траурного мероприятия выбрала образ total black.
Отмечается, что на похороны сатирика собрались только его родственники и самые близкие друзья.
Смерть Жванецкого: что известно
- Ранее у писателя сообщили, что похороны будут закрытыми. Проститься со Жванецким сегодня смогут только родственники и близкие друзья.
- Сатирика Михаила Жванецкого не стало 6 ноября. Ему было 86 лет.
- Причиной смерти известного сатирика Михаила Жванецкого стала "болезнь".
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о смерти известного сатирика Михаила Жванецкого и выразил соболезнования всем, кто его любил и знал.
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