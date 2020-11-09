Пугачева и Галкин приехали на похороны сатирика / Скриншот

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приехали на Новодевичье кладбище Москвы, чтобы проститься с Михаилом Жванецким.

Соответствующее видео распространили российские СМИ. Примадонна для траурного мероприятия выбрала образ total black.

Отмечается, что на похороны сатирика собрались только его родственники и самые близкие друзья.

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Автор: УНИАН