Пугачева приехала на закрытые похороны Жванецкого (фото, видео)

Проститься с Жванецким сегодня смогут только родственники и близкие друзья.

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приехали на Новодевичье кладбище Москвы, чтобы проститься с Михаилом Жванецким. Соответствующее видео распространили российские СМИ. Примадонна для траурного мероприятия выбрала образ total black. Отмечается, что на похороны сатирика собрались только его родственники и самые близкие друзья. Смерть Жванецкого: что известно Ранее у писателя сообщили, что похороны будут закрытыми. Проститься со Жванецким сегодня смогут только родственники и близкие друзья.

Сатирика Михаила Жванецкого не стало 6 ноября. Ему было 86 лет.

Причиной смерти известного сатирика Михаила Жванецкого стала "болезнь".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о смерти известного сатирика Михаила Жванецкого и выразил соболезнования всем, кто его любил и знал. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter