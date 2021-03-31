На празднование Алла Борисовна заявилась с детьми Гарри и Лизой.

Известная певица Алла Пугачева появилась на праздновании дня рождения своей внучки Клавдии Земцовой и произвела настоящий фурор.

Читайте также"Вау!": фото Пугачевой и ее продюсера взбудоражило сетьСоответствующее фото появилось на фан-странице 71-летней Примадонны в Instagram, опубликовал его один из гостей мероприятия. В кадре звезда предстала в образе total black.

Так, на фото Алла Борисовна подчеркнула постройневшую фигуру длинной юбкой прямого кроя с карманами и блузкой в тон. Акцент на талии артистка сделала с помощью широкого пояса. Дополнила она «лук» туфлями на каблуке. Завершением образа стала объемная прическа и макияж.

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Автор: Ольга Робейко