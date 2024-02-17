Женщина показала последствия инцидента.

Психолог Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако. Подробности этого инцидента она рассказала у себя в Instagram.

Сначала женщина опубликовала видео из полиции.

"Пришло это звездное время. Я в отделении полиции в Монако. Что я могу сказать, из опций: здесь можно попить воды, здесь чистенький туалет и здесь распечатки для тех, кто хочет купить яхту", - рассказала Наталья.

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А дальше Холоденко объяснила, что случилось неожиданное столкновение на дороге с мотоциклистом.

"У нас случилось ДТП. В нас врезался мотоцикл, разбил мне фары, которые я вчера сменила по страховке", - отметила психолог.

Затем она показала подробно на видео царапины на своей машине и разбитую фару с правой стороны.

Наталья подчеркнула, что с ней, к счастью, все хорошо, а вот мотоциклист, по ее словам, мог сломать себе ногу после такого сильного столкновения.

"Все хорошо, но было у меня интересное приключение", - добавила Холоденко.

Напомним, недавно на отдыхе актриса Ксения Мишина тоже попала в ДТП. Инцидент произошел на острове Самуи, к счастью, девушка не пострадала.

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