Она с болью в сердце и душе вспомнила о Нине Митрофановне.

Дочь легендарной певицы Нины Матвиенко приехала в Национальную филармонию Украины, чтобы провести маму в последний путь. Она не смогла сдерживать эмоции. Девушка очень тяжело переживает потерю, поэтому заметны ее заплаканные глаза.

"Она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина. Спасибо, что она сделала такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-то хорошее", - сказала Тоня со слезами на глазах.

Рядом с ней в этот момент находился ее супруг Арсен Мирзоян и старшая дочь Тони - Ульяна.

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября. О причинах ее смерти рассказали коллеги. Они говорят, что артистка боролась с недугом и даже лежала в больнице. Однако еще летом, по их словам, она прекрасно выглядела и ничего не предвещало беды.

Смерть легенды украинской сцены стала шоком для всех. Президент Владимир Зеленский сказал, что с нами навсегда останутся ее непревзойденный подлинный и поистине магический голос, а также народные лирические и обрядовые песни.

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