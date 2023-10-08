Президент не остался в стороне от всенародного горя.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть народной артистки Украины Нины Матвиенко.

"Сегодня от нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко. Овации ее уникальному пению звучали в залах по всей Украине, США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки и многих других местах планеты", - говорит президент.

Он отметил, что с нами навсегда останутся ее непревзойденный подлинный и поистине магический голос, а также народные лирические и обрядовые песни.

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"Колядки, щедривки, веснянки, купальские, свадебные песни и колыбельные в ее исполнении. Ее "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"...Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!" - подытожил Зеленский.

Смерть Нины Матвиенко

О смерти народной артистки Украины стало известно сегодня, 8 октября. Об этом сообщила ее дочь Тоня. Что именно стало причиной смерти пока не разглашается.

На смерть Нины Митрофановны также отреагировала певица София Ротару. Она лаконично написала в соцсетях: "Светлая память". Другие знаменитости тоже оплакивают великую артистку.

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