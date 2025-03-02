Он отметил, что не удивился их позиции во время войны в Украине.

Известный украинский продюсер Алексей Гончаренко прокомментировал позицию певиц-предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак во время войны в Украине.

По его словам, он работал с исполнительницами на различных проектах и хорошо их знает. Поэтому, после полномасштабного вторжения, не удивился, что Повалий осталась в РФ и продолжает зарабатывать там кровавые рубли.

"Ее позиция, откровенно говоря, для меня ожидаемая. Все, что произошло с ней за эти годы, абсолютно логично. На каких принципах она стояла, на тех и осталась. Была при Януковиче, мы же все это помним, так почему нам казалось, что пойдет другим путем? Как раз в этом смысле Повалий очень последовательный человек. Они с мужем поставили на эту партию. И им щедро платили, их просто купили - лояльное отношение, их позицию. Так они уже этого берега и держатся. Конечно, там нет никаких принципиальных взглядов. Но им уже ничего не оставалось, как дальше следовать по этой дорожке", - отметил Гончернко в интервью OBOZ.UA.

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Выбрала деньги, по мнению продюсера, и Ани Лорак. О еще одной певице-предательнице он сказал так:

"Ани Лорак тоже не настолько интеллектуалка, чтобы иметь взгляды, принципы, ценности. Но поскольку она очень красивая певица и красивая женщина, ей в свое время очень многое прощали. А потом Каролина выбрала карьеру в другой стране. Там больше людей, а значит денег. Вот и все".

К слову, Ани Лорак и Таисия Повалий уже много лет живут в стране-агрессоре. Повалий иногда выдает бред о войне в стиле кремлевской пропаганды и поддерживает диктатора, а вот Лорак молчит о трагических событиях в Украине. Опальные певицы хотят получить гражданство РФ.

Напомним, ранее стало известно, что предательницы Ани Лорак и Повалий спели на "Голубом огоньке" в РФ, пока россияне убивают украинцев.

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