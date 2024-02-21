Мужчина говорит, что с ним было трудно договориться.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал о своем преподавателе в Криворожском университете. Оказалось, что им был отец президента Украины - Александр Семенович Зеленский.

Анатолий вспомнил, что Зеленский-старший был очень серьезным и требовательным преподавателем.

"Александр Семенович - человек очень принципиальный, с которым невозможно было договориться. Даже были преподаватели, к которым могли подойти и сказать: "Это же Толя, он там играет в КВН", в то время. Но нет, к нему нереально было подойти", - рассказал ведущий в программе "Ранок у великому місті".

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Также Анатолич добавил, что может с уверенностью сказать, что Александр Семенович всегда был честным и не брал взяток.

"И не то, чтобы я переживаю, что ко мне придет СБУ. Отец президента взятки никогда не брал", - подчеркнул мужчина.

Но как учился ведущий и какие оценки получал у преподавателя - Анатолий не уточнил.

Кстати, Александр Семенович Зеленский является доктором наук и заведующим кафедры Информатики и информационных технологий Криворожского экономического университета.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич не смог встать на военный учет. Мужчина уже четыре раза ходил в ТЦК, но никак не может уладить проблемы с документами.

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