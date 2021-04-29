Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские отмечают десятую годовщину со дня своего бракосочетания.

По случаю годовщины Кейт и Уильям по традиции поделились на своей странице в Instagram новыми снимками, автором которых стал британский фотограф Крис Флойд.

Читайте такжеПринцу Луи - 3 года: герцоги Кембриджские представили новый портрет младшего сынаПодпись к одному из фото гласит: "10 лет", а к другой стоит подпись: "Снято на этой неделе в преддверии 10-й годовщины свадьбы герцога и герцогини".

На Кэтрин надето платье от бренда Ghost, а также новая подвеска от Asprey, волосы уложены красивыми локонами, а на лице макияж. Пара буквально светится от счастья и прикасается друг к другу на фотографиях. Принц Уильям также одет одежду синих оттенков: брюках, голубой рубашке и синем джемпере, сообщает ТСН.

Фотограф Крис Флойд также опубликовал одну из фотографий на своей странице в Instagram и написал: "Недавно я впервые в жизни посетил Кембридж. В тот же день по удивительному стечению обстоятельств меня попросили сфотографировать герцога и герцогиню Кембриджских на их десятую годовщину свадьбы. Было очень приятно провести с ними время в Кенсингтонском дворце, тем более что герцогиня довольно увлеченный фотограф. С годовщиной!".

Пышных празднований годовщины не будет из-за траура по принцу Филиппу. Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля 2021 года.

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Автор: Ирина Погорелая