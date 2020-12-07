Таким образом герцог и герцогиня Кембриджские хотят поблагодарить жителей страны за тяжелую работу во время пандемии коронавируса.

Кенсингтонский дворец объявил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в турне по Великобритании на королевском поезде, посетив общины в преддверии Рождества, чтобы «отдать дань невероятной работе отдельных людей и организаций, которые сделали все возможное в ответ на пандемию коронавируса». Тур пройдет с 6 по 8 декабря, герцог и герцогиня сделают остановки в Англии, Шотландии и Уэльсе.

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Как только у членов британской королевской семьи появилась возможность вернуться к офлайн-формату работы, они с удовольствием ею воспользовались. После локальных встреч с предпринимателями, родителями и работниками различных индустрий в Лондоне герцог и герцогиня Кембриджские отправились в первое турне после пандемии, пишет Elle.

За эти три дня и 2000 километров пара посетит множество фронтовых рабочих, волонтеров, сотрудников домов престарелых, учителей и школьников.

Пара также будет уделять особое внимание сектору искусства и наследия, встретившись во время поездки и с местными художниками.

Путешествуют королевские особы со старомодным стилем: частному борту герцог и герцогиня Кембриджские предпочли королевский поезд, посадка на который произошла на центральном вокзале Юстон в Лондоне.

В путешествие Кейт отправилась в приталенном пальто Alexander McQueen в сочетании с замшевыми сапогами Ralph Lauren, накинутым на шею шарфом с традиционным шотландским орнаментом тартан — реверанс в сторону одного из мест назначения — и с миниатюрной сумочкой Grace Han в руках.

Принц Уильям выглядел не менее элегантно в классическом образе: темно-синем пальто, костюмных брюках и элегантном шарфе контрастного винного оттенка.

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Автор: Виктория Гордиенко