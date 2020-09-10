Британский принц Уильям продолжает активно выполнять королевские обязанности. На днях он встретился с аварийно-спасательными службами Северной Ирландии и поблагодарил работников за работу в течение всей вспышки COVID-19.
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Пандемия коронавируса в мире до сих пор не отступает. Очень важна работа всех, кто приобщается к лечению больных, сохранению жизни людей, которые уже пострадали от смертоносной инфекции. На официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram опубликовали серию фотографий, где показали визит принца Уильяма в аварийно-спасательные службы.
Герцог совершил рабочую поездку в столицу Северной Ирландии, город Белфаст по случаю Дня чрезвычайных служб. Он поблагодарил работников спасательных служб региона за упорную работу в течение всей пандемии коронавируса.
Во время встречи принц Уильям разговаривает с сотрудниками служб экстренной помощи о важности психического здоровья не только для них самих, но и для их коллег. Он сделал это, поскольку стремится поддерживать психическое здоровье и благополучие сообщества.
To mark Emergency Services Day (#999Day), Prince William thanked Northern Irish emergency responders for their work throughout the COVID-19 outbreak. The Duke is committed to supporting the mental health and wellbeing of the emergency services community, talking today with staff about the importance of mental health not only for themselves but for their colleagues too. Thank you @PoliceService.ni and @CommunityRescue for the warm welcome!
Ежедневно коронавирус поражает тысячи людей в разных уголках планеты и беспощадно уносит жизни. Для сохранения собственного здоровья и здоровья своих родных необходимо соблюдать установленные правила безопасности. Носите маски, пользуйтесь антисептиками и следуйте социальной дистанции!
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