После смерти королевы Елизаветы II дети принца Гарри, как внуки нового суверена короля Чарльза III, автоматически стали принцем и принцессой.

Король Великобритании Чарльз III обсудил со своим сыном принцем Гарри вопросы королевских титулов своих внуков – Арчи и Лилибет.

После смерти королевы Елизаветы II дети принца Гарри, как внуки нового суверена короля Чарльза III, автоматически стали принцем и принцессой, пишет express.

Арчи и Лилибет к титулам должны также получить приставку их Королевских Высочеств, рассказала королевская редактор издания Sunday Times Роя Никка.

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"После смерти королевы дети Гарри - Арчи и Лилибет, автоматически стали внуками суверена, их Королевскими Высочествами, принцем и принцессой. Так что теперь у них это есть, но эти обновления не были внесены в королевский вебсайт. Там они по-прежнему именуются, как мистер и мисс Маунбеттен-Виндзор", - пояснила Никка.

При этом новые титулы Уильяма и Кейт, принца и принцессы Уэльских, были сразу обновлены на сайте и в соцсетях.

"Насколько я понимаю, этот вопрос обсуждался с Гарри, когда они с Меган были в Британии. Чарльз сказал: "Что тебе нужно?", а Гарри ответил: "Я хотел бы, чтобы мои дети имели возможность решать судьбу своих титулов, когда они достигнут совершеннолетия, это не мое решение делать это за них. И мы можем сделать это только если мы сохраним титулы", - сказал тогда Гарри, считает Никка.

Номинально у детей Гарри и Меган эти титулы уже есть. Но официально они появятся только после того, как Чарльз выдаст патентные письма и публично обнародует свое решение. Пока что король молчит. И сколько продлится эта пауза, не знает никто.

Отношения принца Гарри и его супруги Меган Маркл с королевской семьей

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отреклись от своих титулов и вместе с сыном Арчи перебрались жить в США. Там у них родился второй ребенок - дочь, которую назвали Лилибет.

После этого отношения с королевской семьей у Гарри значительно ухудшились.

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