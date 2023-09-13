На соревнованиях он пообщался с украинскими фанами и умилил трогательным жестом.

Принц Гарри посетил соревнования "Игры непокоренных", которые он основал. В этом году мероприятие проходило в Дюссельдорфе. Туда принц Гарри пришел вместе со своей женой Меган Маркл.

На соревнованиях он пообщался с украинскими фанами и умилил трогательным жестом. Принц Гарри заметил украинца, потерявшего обе ноги. Он подошел к мужчине, встал рядом с ним на одно колено, и позировал для совместного фото.

При этом принц Гарри обнял украинца, а также просил проходивших мимо людей немного отойти, чтобы не испортить кадр. Трогательный жест попал на видео, которое уже "разлетелось" в сети. В частности, ролик появился в Instagram-аккаунте медиа "Ґрунт".

В комментариях украинцы благодарят принца Гарри за его отношение к мужчине, который потерял обе ноги. Также пользователи пишут:

"Наши ребята - молодцы, непокоренные и непобедимые"

"Спасибо за поддержку украинцев"

"Респект!".

Принц Гарри и украинец на "Играх непокоренных" - видео

Кроме этого, кенийский сенатор Глория Орвоба, которая также посетила "Игры непокоренных", рассказала, что видела еще один поступок принца Гарри. В комментарии для издания HELLO она раскрыла все подробности:

"Он такой человечный, он такой приземленный, и он общается с людьми. Был инцидент, когда мы сидели на трибунах. Был один парень, который подошел и сказал: "Пожалуйста, принц Гарри, подержи это фото". Я думаю, что это был член семьи, погибший во время войны. Этот человек просто хотел фотографию, на которой принц Гарри держит снимок члена его семьи, и очень волновался, но он просто сказал: "О, это член вашей семьи? Нет проблем".

Принц Гарри и Меган Маркл - последние новости

Напомним, в конце лета стало известно, что принца Гарри окончательно лишили королевского титула. И если раньше его называли "Его Королевское Высочество", то сейчас на сайте королевской семьи изменили всю информацию.

Известно, что сейчас мужа Меган Маркл называют "герцогом Сассекским", этот титул ему сохранили.

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