Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл перенесла выкидыш.
Читайте такжеКоролева Елизавета II отдала дом Меган и Гарри своей беременной внучке - СМИОб этом написала сама Маркл в колонке для The New York Times.
Она сообщила, что выкидыш произошел уже после переезда в США, в июле этого года. Она написала в колонке, что это было обычное июльское утро, но после смены подгузника своему сыну Арчи, почувствовал резкую судорогу.
"Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то не так. Когда я сжимал в руке своего первенца, я знал, что теряю второго", - призналась Маркл.
Она сообщила, что через несколько часов уже лежала в больнице, держа мужа за руку. Оба они плакали от горечи утраты.
Далее Маркл делится своими эмоциями от пережитого. Она написала, что потерять ребенка - значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто обсуждает. "Испытывая боль потери, мы с мужем обнаружили, что в палате из 100 женщин до 20 пострадали от выкидыша", - написала она, добавив, что эта тема остается табуированной и не охотно обсуждается в обществе.
Кроме этого,в колонке для американского издания Маркл подчеркнула, что 2020 год выдался непростым для всех из-за пандемии COVID-19. Она призвала людей интересоваться состоянием друг друга и держаться вместе в сложные времена.
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