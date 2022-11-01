Знаменитость считает, что все звезды, которые продолжали выступать в РФ после 2014 года, заслуживают такого наказания.

Анастасия Приходько отреагировала на критику в ее адрес из росСМИ. Особенно негативные комментарии обострились после высказываний Насти в адрес звезд-предателей.

"Я кайфую. Каждый из них сейчас очень хотел бы высказаться, но они понимают, что им п*зда. Они на это не способны. Девочка, которой тогда… Сколько лет было мне тогда? 25? Сказала: "Идите на х*й все! Я разрываю все, я еду домой и поддерживаю своих людей". Уже столько лет прошло, а их любимая тема - это Евровидение и то, что я "мочу р*сню", - рассказала Приходько в интервью ЖВЛ.

Она также подчеркнула, что многие звезды-путинисты не заслуживают тех званий, которые ранее получали в Украине. Забрать у них нужно даже украинские паспорта.

"Нужно пересмотреть сколько их, а их там очень много. Это Лорак, Лобода, Таисия Повалий. Лишить всего тех, кто ездил туда после 2014 года", - уточнила Приходько.

На вопрос о том, почему молчит ее бывший продюсер Константин Меладзе, Анастасия ответила так:

"А почему он молчал в 2008, когда Россия напала на Грузию? Он молчал в 2014 году и молчит до сих пор. Тяжелый он человек, очень тяжелый".

Напомним, Настя Приходько рассказала, домогался ли ее Константин Меладзе.

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