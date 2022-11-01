Анастасия Приходько отреагировала на критику в ее адрес из росСМИ. Особенно негативные комментарии обострились после высказываний Насти в адрес звезд-предателей.
"Я кайфую. Каждый из них сейчас очень хотел бы высказаться, но они понимают, что им п*зда. Они на это не способны. Девочка, которой тогда… Сколько лет было мне тогда? 25? Сказала: "Идите на х*й все! Я разрываю все, я еду домой и поддерживаю своих людей". Уже столько лет прошло, а их любимая тема - это Евровидение и то, что я "мочу р*сню", - рассказала Приходько в интервью ЖВЛ.
Она также подчеркнула, что многие звезды-путинисты не заслуживают тех званий, которые ранее получали в Украине. Забрать у них нужно даже украинские паспорта.
"Нужно пересмотреть сколько их, а их там очень много. Это Лорак, Лобода, Таисия Повалий. Лишить всего тех, кто ездил туда после 2014 года", - уточнила Приходько.
На вопрос о том, почему молчит ее бывший продюсер Константин Меладзе, Анастасия ответила так:
"А почему он молчал в 2008, когда Россия напала на Грузию? Он молчал в 2014 году и молчит до сих пор. Тяжелый он человек, очень тяжелый".
Напомним, Настя Приходько рассказала, домогался ли ее Константин Меладзе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Андрей Ермак обсудил с Беном Аффлеком поддержку Украины
- Тина Кароль рассказала, как фанат "русского мира" довел ее до слез
- Глазам не верится: в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века"
- "Русский язык приносит мне больше денег": в сети появилось фейковое обращение от имени Лободы