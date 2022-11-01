Знаменитость призналась, что есть у нее одна история, которая до сих пор не дает покоя.

Анастасия Приходько дала откровенное интервью ЖВЛ, где затронула болезненную для себя тему. После российской "Фабрики звезд" ее продюсером стал Константин Меладзе. Однако когда их рабочие отношения закончились, звезда неоднократно говорила, что их взаимоотношения с Меладзе были очень напряженными.

Ходили слухи, что продюсер приставал к Приходько. Недавно звезда заявила, что в ее жизни есть шокирующая история, которую она до сих пор не может забыть, но деталями не поделилась. Это еще больше подогрело обсуждение фанатов о якобы домогательствах.

"Не домогался меня Константин Меладзе", - коротко ответила Приходько на интервью.

Она подчеркнула, что печальная история, о которой шла речь, до сих пор не дает ей покоя. Поэтому Анастасия пока не готова о ней говорить открыто.

"Не могу я рассказать эту историю сейчас. Я очень не люблю, когда меня жалеют. Я сейчас понимаю, что если начну об этом говорить, эта тема поднимется, а я этого не хочу. Я не готова снова так тревожить свою душу, потому что это же не единожды случилось. Это длилось год - с 2009 до 2010 года. Чтобы не соврать, выбиралась из этой истории я лет пять. Я сейчас говорю, а меня внутри начинает дергать", - объяснила Приходько.

На вопрос журналистки о том, было ли это моральным издевательство, Приходько ответила:

"Немного хуже. Я не буду ничего комментировать, потому что рассказать эту историю - это как открыть ящик Пандоры".

Настя добавила, что помимо ее психолога эту историю знает и ее супруг.

"Я еще с самого начала рассказала, когда мы начали общаться. Это такая боль была. Я понимаю, откуда у меня панические атаки. Оттуда это все", - уточнила Настя.

Звезда добавила, что сейчас в ее жизнь снова вернулись панические атаки, и они более сильные, чем были раньше.

"Я могу потерять сознание. Просто стоишь, а потом бах и упала. Я очень сильно это все через себя пропускаю", - добавила Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько шокировала признанием о проблемах со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: