Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна (фото)

Она рассекретила свой диагноз.

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко неизлечимо больна. Российская знаменитость родом из Украины показала фотографии, которые свидетельствуют об ее недуге.

На снимках, опубликованных в ее блоге, она показала свою спину и назвала ее "слабой и сколиозной".

По ее словам, этот недуг стал для нее мотивацией доказать себе и всему миру, что это нормально.

Видео дня

"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина - это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе. Я не ищу жалости или сочувствия", - написала Тодоренко.

Стоит отметить, что Тодоренко таки сумела родить двоих детей самостоятельно. Она воспитывает сыновей от российского певца Влада Топалова, из-за которого к тому же молчит о большой войне в Украине.

Она неоднократно говорила, что имеет с мужем разные политические взгляды, поэтому во избежание ссор держит свое мнение при себе.

За все время большой войны она ни разу не появлялась в Украине, где до сих пор живут ее родители, а также не высказывала поддержку своей родине.

Напомним, ранее известная певица ответила, почему Регина Тодоренко предала Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: