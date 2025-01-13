Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна (фото)

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко неизлечимо больна. Российская знаменитость родом из Украины показала фотографии, которые свидетельствуют об ее недуге.
На снимках, опубликованных в ее блоге, она показала свою спину и назвала ее "слабой и сколиозной".
По ее словам, этот недуг стал для нее мотивацией доказать себе и всему миру, что это нормально.
"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина - это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе. Я не ищу жалости или сочувствия", - написала Тодоренко.
Стоит отметить, что Тодоренко таки сумела родить двоих детей самостоятельно. Она воспитывает сыновей от российского певца Влада Топалова, из-за которого к тому же молчит о большой войне в Украине.
Она неоднократно говорила, что имеет с мужем разные политические взгляды, поэтому во избежание ссор держит свое мнение при себе.
За все время большой войны она ни разу не появлялась в Украине, где до сих пор живут ее родители, а также не высказывала поддержку своей родине.
Напомним, ранее известная певица ответила, почему Регина Тодоренко предала Украину.