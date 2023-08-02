По его словам, была моральная измена.

Украинский артист Позитив рассказал, что во время брака с Анной Андрийчук позволял себе переписываться с другими девушками.

Экс-супруга "палила" его, поэтому думала, что дело доходило до физической близости. Хоть на самом деле физически он не изменял супруги, но его переписки и ее подозрения очень испортили их отношения.

"Были переписки. Моральная измена точно была. И морально это испортило наши отношения. До физической измены не доходило ничего, но когда твоя женщина читает такую фигню, она думает, что все было. Я уважаю себя и уважаю жену, поэтому не думаю, что такое могло быть", - сказал Позитив в интервью Славе Демину.

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Развод Позитива и Анны Андрийчук

Известно, что они были вместе больше 10 лет. Восемь лет они состояли в официальном браке. Однако в 2020 году пара объявила о разводе.

Сейчас у Позитива есть любимая девушка. Пока он не хочет называть ее имя. По его словам, сейчас не время для этого. При этом он сказал, что его избранница работает с детьми.

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