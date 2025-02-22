Юлия порадовала поклонников семейным контентом.

Жена украинского певца Позитива - Юлия Сахневич - показала новые фото с маленькой дочкой Марией.

Танцовщица опубликовала в своем Instagram кадры с первой фотосессии девочки. Марию одели в разные нежные образы, в которых она позировала на камеру. Также показала Юлия и совместные фото с малышкой и мужем.

"Первая съемка новорожденного - это всегда особое событие. Немного волнения, море нежности и такая неуловимая красота первых дней жизни. Я представляю, как однажды уже взрослые "малыши" будут слушать от мамы и папы о том, как они готовились к этому дню, как улыбались сквозь усталость и как каждый кадр становился маленькой частью большой семейной истории", - написала фотограф Елена.

Видео дня

Реакция сети

Поклонники звездной пары засыпали комплиментами маленькую Марию в сети:

"Какие вы прекрасные"

"Обожаю вашу семью! Манюня - копия Юля"

"Хорошенькая такая"

"Эти мгновения неповторимы и это память на всю жизнь".

К слову, Алексей и Юлия находятся в отношениях более трех лет. Сначала они скрывали свой роман, который начался после участия в шоу "Танцы со звездами", где Сахневич была партнершей певца. В 2024 году пара официально поженилась, а в декабре у них родилась дочь.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко довела до слез видео с приемной дочерью Ангелиной и заговорила о ее прошлом.

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