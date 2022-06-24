Сейчас Позитив плодотворно работает над своей сольной украиноязычной песней.

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив ответил на вопросы ведущих "Сніданку з 1+1", что означает провокационное фото певца с бывшей коллегой Надей Дорофеевой в соцсети.

Напомним, артисты выступали в дуэте, и затем Надя отправилась в сольное плавание. Но слухи вокруг звезд до сих пор возникают.

Позитив признался, что фотография с Дорофеевой - это способ привлечь внимание аудитории.

"Это кликбейт. Когда Надя опубликовала фотографию с Кацуриным, я написал у себя "Вместе ли" под этим фото и таким образом сделал анонс сегодняшнего клипа и песни. Мы же не говорили, что там будет Алина Паш. И все думали, что это 100% будет Надя... Я не звал Надю в эту песню, потому что уже знал, что у нее будет дуэтная песня с Артемом Пивоваровым, сейчас она также готовит сольный альбом", - пояснил исполнитель.

Говоря о будущих сольных работах, Позитив отметил, что пока плодотворно работает над своей сольной украиноязычной песней, а позже будет целый украиноязычный альбом.

Напомним, Позитив показал интимные фото с Дорофеевой, после чего в сети начали обсуждать любовный многоугольник.

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