После того как певица подтвердила свой роман с Михаилом Кацуриным, вопросов о личной жизни больше не оставалось. Однако потом Алексей Завгородний показал неоднозначное фото с Надей.

Надя Дорофеева официально подтвердила отношения с Михаилом Кацуриным. Однако в этот же день ее экс-коллега по группе "Время и стекло" Алексей Завгородний (Positiff) заинтриговал пикантным фото, где они с артисткой едва не поцеловались. После этого у поклонников появилось очень много вопросов, ответов на которые знаменитости упорно избегают.

"Чи разом? 24.06", - подписал Позитив снимки со сцены, где они с Надеждой, казалось бы, вот-вот поцелуются.

В комментариях поклонники буквально "взорвались" расспросами.

"Для нас вы всегда вместе", "Что это за такой флешмоб", "Неужели?", "Леша, моргни два раза, если ты в заложниках", "Любовный многоугольник?", "Интриганы, блин", "Я ничего не понимаю!", "Будет совместная песня снова?", - пишут подписчики.

Напомним, Каменских и Потапа захейтили в сети. Причиной хейта стало то, что артисты выехали из Украины во время войны.

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