Из-за того, что артистка пыталась "усидеть на двух стульях", ей не рады теперь и на территории страны-агрессора, и в родной Украине.

Когда в 2022 году началась полномасштабная война, певица Ани Лорак родом из Украины выехала в Европу. Затем она вернулась в Москву, где жила последние годы, и заявила о продолжении своей карьеры.

На осень 2022 года у артистки была подготовлена концертная программа "The Best", с которой она планировала выступать в Германии и Чехии. Стоит отметить, что в афише она представила себя как "самую титулованную певицу Украины", утаив тот факт, что она давным-давно сбежала в Россию.

Билеты на тур стоили в среднем около 100 евро, но залы были заполнены лишь на 30-50%. В некоторых городах активисты выходили на протесты и призывали к бунту в соцсетях, поскольку Лорак - украинская предательница, и не должна представляться гражданкой Украины.

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"Тур по Европе отменили. Лорак потеряла деньги. Продолжала работать "заказники" в России, однако спрос упал; выпускала песни", - пишут росСМИ.

Сейчас пропагандистское издание "kp" сообщило, что из-за этого артистка в России начала терять огромные деньги, что продолжается до сих пор.

Стоит отметить, что недавно анонсированный тур Лорак по России тоже начали отменять во многих городах из-за слухов о том, что прибыль от них она якобы направит на помощь ВСУ.

Лорак попыталась оправдаться, сделав пост о том, что она якобы несет мир, и если помогает, то только гуманитарным миссиям, но доверие россиян к ней уже пошатнулось.

Пропагандисты пишут, что сейчас Ани живет вместе со своим новым возлюбленным Исааком. Они уже несколько раз переезжали, поскольку он ведет духовные практики и организовывает ретриты в разных странах. Именно его доход - это сейчас основной источник денег в семье предательницы. Также помогают "поддерживать штаны" ее сбережения, но и им рано или поздно придет конец.

Напомним, недавно Ани Лорак расплакалась, говоря об Украине.

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