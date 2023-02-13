Недавно он пережил ампутацию стоп. Врачи пытаются остановить развитие гангрены, а родные наблюдают за тем, как спортсмен угасает на глазах.

Российскому фигуристу Роману Костомарову становится хуже. Его госпитализировали в тяжелом состоянии еще месяц назад. Тогда знаменитости диагностировали воспаление легких после купания в проруби.

За этот месяц Роман из фигуриста в спортивной форме превратился в едва живого - его "поедает" гангрена. Врачи уже ампутировали Костомарову стопы. Он не передвигается сам, не всегда в сознании, а сейчас росСМИ сообщили, что он перестал разговаривать.

Рядом с Романом Костомаровым находятся его близкие. Врачи не берутся делать какие-либо прогнозы, потому что с каждым днем путинисту становится только хуже.

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"В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко" - сказал в комментарии прессе коллега Костомарова, конькобежец Иван Скобрев.

Позиция Костомарова касательно войны в Украине

На фоне проблем со здоровьем фигуриста ему активно припоминают его политическую позицию. Так, спортсмен открыто поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также неоднократно положительно отзывался о кремлевском диктаторе Путине и его кровожадном режиме.

Напомним, больной путинист Михалков поразил внешним видом после реанимации.

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