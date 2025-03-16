Палиндром объяснил, что, по его мнению, нужно делать с исполнителями, которые покинули страну во время войны.

Украинский артист Палиндром, настоящее имя которого Степан Бурбан, известный по песням "Шось зимно", "Дякую", "Елоун", высказался о рэпере Потапе и певце Олеге Виннике, который спел на русском в Праге. Он объяснил, как относится к исполнителям, которые во время войны выехали из Украины и почти не вспоминают о родине.

Как известно, вышеупомянутые звезды уже более трех лет живут в Европе и продолжают выступать на сцене с русскоязычным репертуаром. Они все реже вспоминают о войне, а возвращаться в Украину, похоже, не планируют.

Палиндром в интервью для издания "РБК-Украина" говорит, что вообще не вспоминает об этих артистах с тех пор, как они покинули страну. По его словам, у него нет никакого отношения к ним, поскольку он не интересуется их творчеством и жизнью за рубежом.

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"И я бы о них не вспомнил, наверное, и через месяц, и через два, а может и больше. В моем информационном пространстве этих персонажей не существует уже достаточно давно. Я ими не интересуюсь и, соответственно, меня совсем не интересует, что там у них происходит, что они делают и так далее. То есть мое отношение, оно никакое - его в принципе не существует", - поделился Степан.

Также исполнитель отметил, что таких звезд, как Потап и Винник, нужно игнорировать и вообще не упоминать их имена в инфопространстве. По его мнению, творчество этих артистов, как и они сами, остались в прошлом.

"Если мы лишний раз тянем эти фамилии в информационное пространство, даже в контексте негативном, то мы все равно о них напоминаем. Самый лучший вариант - это сознательный игнор, органический, который сам по себе работает на то, чтобы какие-то ненужные люди, ненужные явления оставались в прошлом, как пройденный этап", - убежден Палиндром.

Напомним, ранее Олег Винник после выступления на русском в Праге вышел на связь и обратился к фанатам. Исполнитель, как всегда, не стал реагировать на критику, а просто поблагодарил поклонников, однако это не помешало ему получить новую порцию хейта.

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