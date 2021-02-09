Марк Пугачев высказался о звездной паре.

Владелец одного из прокатов элитных авто в Майами Марк Пугачев высказался об украинских артистах Потапе и Насте Каменских в негативном ключе.

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Об этом он сказал в видео на YouTube-канале Big Money.

По словам Пугачева, звездная пара во время отдыха в Майами арендовала автомобиль, а затем они вернули его "по смс". В результате владельцу проката пришлось искать машину по всему аэропорту.

"Есть такие - никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них... Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак", - поделился бизнесмен.

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Автор: Диана Могилевич