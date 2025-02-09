Потап доказал, что не планирует возвращаться в Украину

Его захейтили в сети.

Украинский продюсер Потап, который во время полномасштабной войны выехал за границу и там ведет свою творческую деятельность, в очередной раз доказал, что не планирует возвращаться на родину.

В своих соцсетях он опубликовал ролик, в котором объявил кастинг в группу Mozgi.

"Хотите стать частью самой энергичной и неудержимой музыкальной команды? Мечтаете выступать на больших сценах, зажигать публику и быть в центре событий? Вот ваш шанс! Мы объявляем кастинг в MOZGI BAND!" - высказался беглый артист.

Стоит отметить, что ролик Потап записал на английском языке. Об Украине он ни разу не упомянул.

Как отреагировали пользователи сети:

"Это уже снизу постучали или пробили и забрали?"

"Уже американцем стал"

"Черт лысый"

"А как попасть на кастинг, не имея денег выехать за границу?"

"Молодец! Если свои выгнали, то может с чужими получится"

Потап никак не реагирует на хейт. Он продолжает делать вид, что его не волнует война в Украине. Своими поступками продюсер говорит о том, что у него на первом месте - деньги.

Напомним, ранее Потап ответил, почему живет за границей во время войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: