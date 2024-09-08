Рэпер опубликовал новую фотографию в сети.

Известный украинский рэпер Потап, он же Алексей Потапенко, который сбежал за границу после начала полномасштабного вторжения, показался в компании известной актрисы. Артист рассекретил, в какой стране находится.

Как известно, исполнитель уехал из Украины в первые месяцы большой войны. Знаменитость не приезжает на родину и, похоже, не планирует возвращаться. Он строит свою карьеру за рубежом и лишь иногда вспоминает о войне, публикуя новости об обстрелах в соцсети.

На этот раз в своем Instagram он поделился фотографией со звездой сериала "Отчаянные домохозяйки", 49-летней актрисой Евой Лонгорией. Снимок, вероятно, был сделан в аэропорту, поскольку артисты позировали возле большого количества чемоданов.

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Сейчас Потап находится в Лос-Анджелесе, США. Там он и встретил, очевидно случайно Лонгорию. В подписи к кадру рэпер отметил, что был рад лично познакомиться с актрисой.

"Впереди замечательные времена с замечательными людьми. Приятно познакомиться с вами, Ева Лонгория", - написал исполнитель.

В комментариях подписчики украинской звезды засыпали комплиментами, но не рэпера, а Еву. Они отметили, что актриса выглядит непревзойденно:

"Вау! Какая же она милая и крошечная"

"Ее красота завораживает"

"Очень красивая Ева Лонгория, я ее обожаю"

Напомним, ранее Потап сделал пародию на беглеца Олега Винника. Рэпер нарвался на хейт в сети, поскольку он сам находится за границей.

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