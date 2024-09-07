Рэпера захейтили в сети.

Известный украинский рэпер Потап, который сбежал за границу во время полномасштабного вторжения, спародировал другого беглеца - артиста Олега Винника. Исполнитель нарвался на хейт в сети.

Потап и Винник в 2022 году выехали из Украины и сейчас находятся за границей. На днях Олег объявил о возвращении на большую сцену и выпустил новую песню. Рэпер решил посмеяться над коллегой, который более 2 лет не выходил на связь, и записал пародию на него.

В своем TikTok он опубликовал видео, на котором показался на балке и демонстрирует свои овощи. Ролик сопровождала аудиозапись из подобного видео самого Олега. Певец обратился к поклонникам и передал "глоток свежего воздуха" им со своего балкона в Германии. Винника раскритиковали за это видео.

Однако украинцы не поддержали рэпера и захейтили его в сети. Пародию Потапа много юзеров не поняли, поскольку он сам находится за границей. Украинцы в комментариях под роликом засыпали Потапа упреками и отметили, что он сам "далеко не убежал" от коллеги:

"Мне интересно, а чем ты лучше него?"

"Винник и Потап - 2 вишенки на веточке"

"Брат Винника воскрес!"

"Мои люди" в исполнении еще одного уклониста"

Рэпер активно отвечал на упреки фолловеров и под одним из комментариев даже иронично назвал себя "заслуженным предателем Украины".

Напомним, ранее Анатолий Анатолич высказался о побеге Винника и Потапа из Украины. Ведущий ответил, в каких отношениях находился с беглецами до 2022 года.

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