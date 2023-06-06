Актриса пытается обезопасить своего ребенка от взрывов.

Украинская актриса Ксения Мишина показала, как ее сын Платон спит в ванной комнате во время ракетных атак на Украину.

Звездная мама постелила постель своему ребенку между стиральной машинкой и шкафом, чтобы обезопасить его в случае попадания вражеской ракеты или разбитых из-за взрывной волны окон.

"Сообщение от друга: "Проснулся от лопнувшей крышки унитаза, на которой я уснул. Тоже оказался страшный звук". Уборная теперь как центр нашей жизни. Постирал, пос*ал, лег спать…" - написала Мишина.

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Отметим, в Киеве сейчас неспокойно. Оккупанты обстреливают город едва ли не каждую ночь. Другие города и области также страдают. Ночью 6 июня оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего территория Украины ниже по течению Днепра оказалась под риском затопления.

Украинские знаменитости эмоционально отреагировали на катастрофу.

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