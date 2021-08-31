На момент ужасного инцидента Лене Катиной было всего 11 лет, с маньяком она встретилась в подъезде своего дома.

Российская певица Лена Катина, более известная как рыжая из группы "Тату", впервые рассказала о педофиле, который над ней надругался. Певица не скрывала, что когда ей было 11 лет, ее изнасиловали. Однако теперь она раскрыла подробности ужасного инцидента. Мужчина ставил ее на колени, принуждал к оральному сексу и заставлял трогать его половые органы.

Печальными воспоминаниями Катина поделилась в российской программе "Секрет на миллион".

Рыжая из "Тату" рассказала, что в тот злополучный день она возвращалась домой с дополнительных занятий. Она вошла в свой подъезд и вызвала лифт, следом за ней зашел мужчина. Он странно себя вел, у Катиной возникли подозрения.

Неизвестный начал нажимать кнопки лифта, а затем сказал: "Будешь вести себя тихо, все будет хорошо". Растерянная девочка начала плакать. Педофил вывел Катину из лифта и отвел ее на лестничную площадку. Там он сказал, чтобы она сняла штаны. После этого мужчина стал трогать половые органы Катиной.

"Он меня наклонил и начал там ковыряться, я естественно рыдала. Мне было так противно, мерзко, неприятно, это было ужасно. Потом он меня поставил на колени, вытащил свое "достоинство" и сказал взять его в рот", - поделилась ужасными подробностями Катина.

Читайте такжеТрижды судимый насильник Стаса Костюшкина вновь объявился и хочет его видетьПевице трудно вспоминать о случившимся, ей было очень неприятно. По словам Катиной, педофил будто боялся своих же действий. Рыжая из "Тату" считает, что ей в какой-то степени повезло. В тот момент она начала плакать и мужчина не стал принуждать ее к оральному насилию. Он взял ее руку и положил на свой половой орган.

"Я помню вот это ощущение на своей руке, как кожа ходит туда-сюда, это было ужасно мерзко... Он себя удовлетворил, вывел обратно к лифтам, заскочил в лифт и уехал", - рассказала певица.

Артистка вспоминает, что тогда ей было очень страшно. Она сразу же бросилась к соседям и рассказала им о случившемся. Однако бабушка ее подруги будто бы не знала, что делать с этой информацией, поэтому Катина пошла к себе домой.

Первым делом будущая певица приняла ванну, она много плакала и не могла справиться с эмоциями. В тот момент Катина поняла, что не может выйти на улицу. Она позвонила маме и все ей рассказала.

После этого певица прорабатывала эту ситуацию с психологами. Они помогли справиться с эмоциями и принять произошедшее. Сейчас Катина не плачет, говоря о педофиле, но ей все равно мерзко это все вспоминать.

Читайте такжеАртист из РФ возмущен отсутствием прямых рейсов Москва-Киев: реакция соцсетей"Я до сих пор помню его лицо. Я до сих пор помню, как он выглядел. Просто мужчина, с родинкой на щеке, ближе к носу... Выглядел достаточно молодо, лет ему, наверное, было 30-35 лет", - вспоминает педофила Катина.

Певица считает, что сейчас важно говорить о насилии, так как многие жертвы, особенно дети, закрываются в себе и начинают винить себя.

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Автор: Иван Бойко