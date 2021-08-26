В связи с этим Катине какое-то время пришлось работать с психологом.

Бывшая солистка российской поп-группы "Тату" Елена Катина призналась, что ее в 11 лет изнасиловали.

Об этом она сообщила в эфире ток-шоу на одном из российских телеканалов.

"До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко", - рассказала 36-летняя певица.

В связи с этим Катине какое-то время пришлось работать с психологом. Но личность насильника она так и не раскрыла. Также не известно, понес ли тот наказание.

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Напомним, бывшая солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, которые запланированы на 19 сентября.

Автор: Денис Прядко