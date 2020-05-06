Постаревшая Лолита напугала сеть своим лицом (видео)

Лолита нанесла легкий макияж, и, вооружившись пакетом с мусором, отправилась на свалку.

Певица Лолита показалась перед поклонниками с естественным лицом и напугала их постаревшим видом.

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Артистка решила «выгулять» по дороге к свалке огромные серьги. Она нанесла легкий макияж, и, вооружившись пакетом с мусором, записала видео в Instagram.

«Это когда любимый дарит то, что тебе понравилось, а до карантина ты не могла это надеть. Зато сейчас с мешком мусора это выглядит просто огненно! Пошла выносить мусор, буду показывать это мусорному контейнеру», - рассказала певица.

"Ну прямо бабушка", "Как уши у Чебурашки!", раскритиковали Лолиту некоторые подписчики. В то же время многие из них отметили чувство юмора артистки и заявили, что она отлично выглядит.