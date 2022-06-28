Артисту исполнилось 34 года.

28 июня свой день рождения празднует украински певец и стендап-комик Владимир Дантес. Весной 2022 года стало известно, что они с Надеждой Дорофеевой решили расстаться после шести лет брака. Сейчас, несмотря на развод, Надя все же поздравила экс-возлюбленного с праздником.

"Знаю, как много ты сделаешь всего крутого. Пусть все твои мечты сбудутся", - пожелала бывшему Надя в своем Instagram-блоге.

Отметим, на днях Дорофеева подтвердила слухи о романе с Михаилом Кацуриным, который заявил о расставании со своей женой Дашей на следующий день после новости Нади и Вовы. Сам же Дантес не раз показывал в своих Instagram-stories Дашу Кацурину.

Фанаты уже успели пошутить об их "перекрестных" романах, хотя сами артисты ничего не комментируют - делают вид, будто ничего не случилось.

Напомним, поклонники принялись успокаивать Дантеса после подтверждения нового романа Дорофеевой.

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