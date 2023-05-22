Певица получает немало критики / фото instagram.com/anilorak

Опальная певица Ани Лорак, которая не выступает против полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине, обратилась к фанатам и четко обозначила свою позицию. Ранее над певицей шутили, что она "донатит" на помощь защитникам нашей страны, но теперь она показала, кому действительно помогает со сборами.

На своей странице в Instagram Лорак разместила новый пост. В нем она призвала поклонников "донатить" в российский фонд, который собирает деньги "на помощь" детям из интернатов во временно оккупированной Запорожской области и Донбасса.

"В преддверии международного дня защиты детей мне бы очень хотелось, чтобы каждое детское сердце было согрето нашей любовью, теплом, заботой... Мое детство прошло в школе-интернате и я не по наслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Давайте поможем деткам, которым необходима наша поддержка", - заявила Лорак.

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 Лорак четко обозначила свою позицию / скриншот

Она оставила ссылку на фонд, который называет детей, оставшихся без родителей на временно оккупированных территориях Украины, "русскими". В описании к сборам там используются российские нарративы о "восьми годах войны на Донбассе", а также о том, что дети якобы потеряли дома из-за "украинских снарядов".

Фото Лорак собирает деньги 22 мая 2023
Фото Лорак собирает деньги 22 мая 2023
Фото Лорак собирает деньги 22 мая 2023
Фото Лорак собирает деньги 22 мая 2023

Между тем, на сайте, о котором рассказала опальная певица, указано название фонда, занимающегося сбором средств. Оказалось, его основателем является владелец пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константина Малофеева. Его называют одним из финансистов "русского мира".

Комментарии к посту Лорак, в котором она окончательно показала свою позицию и поддержала сбор денег в РФ, закрыты. Певица получает немало критики, а потому не позволяет пользователям сети высказываться о ней на ее странице в Instagram.

Ани Лорак и сборы денег - что известно

В январе 2023 года стало известно, что Лорак решила помочь семьям, чьи дома были разрушены. Однако тогда певица попыталась усидеть на двух стульях. Она не называла войну войной, а также не стала объяснять, от чьей именно агрессии пострадали люди. Тогда Лорак "заклевали" за ее хитрый поступок.

Недавно же известный активист и украинский блогер Сергей Стерненко пошутил о том, что Лорак "задонатила" на ВСУ. Он также утверждал, что певица часто помогает украинской армии.

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