Лорак подыграла российской пропаганде.

Опальная певица Ани Лорак, которая не выступает против полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине, обратилась к фанатам и четко обозначила свою позицию. Ранее над певицей шутили, что она "донатит" на помощь защитникам нашей страны, но теперь она показала, кому действительно помогает со сборами.

На своей странице в Instagram Лорак разместила новый пост. В нем она призвала поклонников "донатить" в российский фонд, который собирает деньги "на помощь" детям из интернатов во временно оккупированной Запорожской области и Донбасса.

"В преддверии международного дня защиты детей мне бы очень хотелось, чтобы каждое детское сердце было согрето нашей любовью, теплом, заботой... Мое детство прошло в школе-интернате и я не по наслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Давайте поможем деткам, которым необходима наша поддержка", - заявила Лорак.

Видео дня

Она оставила ссылку на фонд, который называет детей, оставшихся без родителей на временно оккупированных территориях Украины, "русскими". В описании к сборам там используются российские нарративы о "восьми годах войны на Донбассе", а также о том, что дети якобы потеряли дома из-за "украинских снарядов".

Между тем, на сайте, о котором рассказала опальная певица, указано название фонда, занимающегося сбором средств. Оказалось, его основателем является владелец пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константина Малофеева. Его называют одним из финансистов "русского мира".

Комментарии к посту Лорак, в котором она окончательно показала свою позицию и поддержала сбор денег в РФ, закрыты. Певица получает немало критики, а потому не позволяет пользователям сети высказываться о ней на ее странице в Instagram.

Ани Лорак и сборы денег - что известно

В январе 2023 года стало известно, что Лорак решила помочь семьям, чьи дома были разрушены. Однако тогда певица попыталась усидеть на двух стульях. Она не называла войну войной, а также не стала объяснять, от чьей именно агрессии пострадали люди. Тогда Лорак "заклевали" за ее хитрый поступок.

Недавно же известный активист и украинский блогер Сергей Стерненко пошутил о том, что Лорак "задонатила" на ВСУ. Он также утверждал, что певица часто помогает украинской армии.

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