Кто-то предпочитает выходить замуж в раннем возрасте, а кто-то - в позднем.

Мировые знаменитые женщины уже давно доказали, что ранний брак - это не панацея и не главное в жизни. Они много времени уделяли своей карьере, самопознанию, обретению гармонии, и только потом, в зрелом возрасте, решились разделить свою жизнь с другим человеком.

Ванесса Паради

49-летняя французская актриса Ванесса Паради вышла замуж четыре года назад. Ее избранником стал режиссер Самюэль Беншетри. До брака с ним у актрисы были серьезные отношения. Более того, она даже родила двоих детей. Но тогда до свадьбы дело так и не дошло. Паради показывает, что штамп в паспорте - не главное.

Дэрил Ханна

Американская актриса, звезда фильма "Убить Билла" Дэрил Ханна узаконила отношения с возлюбленным Нилом Янгом только в 57 лет. У пары разница в возрасте целых 15 лет, но это не помешало старшему музыканту Нилу отвести Дэрил под венец. Известно, что они начали встречаться в 2014 году.

Джерри Холл

Американская модель Джерри Холл решилась на брак с миллиардером Рупертом Мердоком только в 59 лет. Они сыграли свадьбу в 2016 году, и тогда это торжество стало главным событием года. Известно, что до отношений с медиамагнатом Джерри встречалась с Миком Джаггером. У них в паре родились четверо детей, но даже это не смогло сохранить их отношения.

Сальма Хайек

Американская актриса Сальма Хайек решилась связать себя узами брака с миллиардером Франсуа-Анри Пино в 46 лет. Стоит отметить, что их отношения пережили настоящую драму. Однажды поползли слухи о том, что Пино изменил Хайек с моделью, которая потом якобы родила ему сына. Сальму задели эти слухи и она решила отменить свадьбу. Но позже она таки помирились, не выдержав долгой разлуки.

Кэмерон Диаз

Американская актриса и модель Кэмерон Диаз попрощалась со статусом завидной холостячки в 42 года, выйдя замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Ближайшее окружение звезды уверено, что этот брак полностью ее изменил. Диаз попрощалась со светской жизнью и решила всю себя посвятить семье.

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