Эктор Хименес-Браво призвал "порешать" Путина.

Колумбийский кулинар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво обратился к российским олигархам и призвал их "порешать" президента России Владимира Путина, пока они не остались без трусов.

Кроме того, Эктор обнародовал кадры, как юные яхтсмены помешали пришвартоваться яхте российского миллиардера Романа Абрамовича.

"Маленькие украинские дети блокируют санкционную многомиллионную лодку Абрамовича, чтобы та не смогла причалить в порт турецкого Бодрума! Абрамович! Ты и другие российские олигархи, сплотитесь и порешайте Путина, потому что останетесь без трусов! Украинский дух не преодолеть! Мы победим", - написал Эктор.

Напомним, ранее российский журналист Илья Варламов попросил финансовую поддержку для своего YouTube-канала, но пользователи сети ему отказали.

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