"Мы не можем зарабатывать так, как зарабатывали раньше", - пожаловался Илья Варламов.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в независимую Украину и устроила здесь полномасштабную войну. В связи с этим европа ввела санкции против РФ, под которые попала и информационная сфера.

Так, российский журналист Илья Варламов пожаловался, что из-за войны в Украине и введенных против РФ санкций YouTube-блогеры не могут зарабатывать так, как раньше. Поэтому он решился попросить пользователей сети о финансовой поддержки.

"Рекламодатели отказываются от контрактов из-за того, что Ютуб может быть скоро заблокирован. Монетизация роликов для России закрыта. Мы не можем зарабатывать так, как зарабатывали раньше. Но нам хочется оставаться с вами на связи и рассказывать о том, что происходит. Если вам нравится, что мы делаем, просим вас поддержать нашу команду", - написал Варламов в Facebook.

При этом пользователи сети отметили, что никаких пожертвований оккупантам делать не будут, а эти деньги они направят на помощь Украине.

"Осваивайте любую строительную профессию - скоро надо будет восстанавливать Украину", "На данный момент деньги идут в Украину", "Ну, вы это, держитесь", "Идите вслед за русским кораблем. Нам есть, кого поддерживать, и это - Украина", "Можете ёлки пустить на гробы. Очень скоро будет мегаприбыльно. Не благодарите", - пишут пользователи сети в комментариях.

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