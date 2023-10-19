Заявление в полицию он не написал.

На российского блогера и певца Даню Милохина напали в центре Тбилиси. Как сообщает Telegram-канал Mash, местные избили его под антироссийские лозунги после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже дома.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как Милохин дал интервью Мадонне Мур, в котором рассказал, как сильно скучает по родине. Так, после разговора с журналисткой он зашел в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и снова вышел на улицу.

Позже он решил заглянуть в приоткрытое окошко одного из домов. Это не понравилось хозяину дома. Он сразу же выскочил и начал избивать Милохина.

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Кроме того, мужчина резко попросил его уехать из страны. Также он вспомнил 2008 год, когда россияне массово ездили в Грузию. Стоит отметить, что в инцидент вмешались еще несколько человек. Вскоре на них обратили внимание другие местные жители. Они быстро разняли мужчин.

Известно, что Милохин не писал заявление в полицию. После случившегося он уехал из Грузии в Дубай.

Чем известен Даня Милохин

Даня Милохин - российский блогер и музыкант. Обрел популярность благодаря социальной сети ТикТок. У него было много друзей из Украины. С одним из них он даже спел гимн нашей страны, после чего бывший силовик написал на него донос.

Вскоре Милохин уехал на отдых в Дубай, а затем поселился в Лос-Анджелесе. Позже он вернулся в Россию, однако уже в сентябре 2023 года снова уехал в Дубай после того, как на него написали донос в Миноборону с просьбой призвать его в армию.

О полномасштабном российском вторжении Милохин молчит.

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