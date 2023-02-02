Виталий Гогунский поддержал войну в Украине.

Бывшая звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский, который родился в Украине, оказался никому не нужным в РФ и стал одним из прислужников Кремля. Поддержав путинскую агрессию, Гогунский даже успел побывать на оккупированном Донбассе.

Как говорится в эфире телеканала FreeДом, несмотря на то, что Гогунский родился в Кременчуге, по которому в июне 2022 года оккупанты нанесли мощный удар, он продолжает восхвалять преступный режим Кремля.

А все потому, что после окончания сериала "Универ" о нем начали забывать. Лишь иногда его звали на интервью, чтобы обсудить его скандальный развод. Конечно, после невероятной популярности в сериале, ему сложно было смириться с тем, что его буквально списали со счетов.

Из-за отсутствия работы в киносфере он решил сменить профессию - стать певцом. Однако и это не принесло ему успеха. Сейчас он "светится" на экранах и высказывает пропагандисткие нарративы.

"При этой власти у меня все в жизни получается, все складывается", - говорит предатель.

Также он общается с предателем Юрием Бардашем, который призывает российскую армию бить врага, то есть Украину. Отметим, что Бардаш также родом из Украины, но это совсем его не останавливает от поддержки Кремля.

Напомним, ранее Виталий Гогунский пожаловался на отношения с отцом из-за войны.

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