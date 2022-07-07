KOLA стыдится того, что выступала в Сочи после оккупации Крыма.

Украинская певица KOLA рассказала, как выступала в Сочи после оккупации Крыма. Тогда она не интересовалась политикой, но сейчас стыдится такого своего выбора.

"Да, я выступала там, но я представляла свою страну. Я мечтала об этом конкурсе всю жизнь. Здесь нечего скрывать: сегодня мне стыдно и я об этом жалею. Мне неприятно, я не хочу об этом говорить. Я тогда была маленькая, не интересовалась происходящим. И почему-то думала, что все будет хорошо. Что Крым будет снова наш, что они договорятся", - сказала певица в интервью "МУЗВАР".

Она добавила, что участие в проекте "Новая волна-2016" было ее детской мечтой.

"Это моя детская мечта, я видела там Джамалу, Тину Кароль и думала: "Боже, это для меня космос, я хочу так же". Я сожалею об этом, но я не хочу говорить, что я там не была… Мне стыдно, что я пела перед людьми вообще", - поделилась KOLA.

Напомним, ранее KOLA сообщила о расставании со своим возлюбленным из ВСУ.

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