KOLA с комом в горле рассказала о болезненном разрыве.

Украинская певица KOLA, которая участвовала в "Голосе страны" и пела в "Танцах со звездами", рассказала, что три дня назад рассталась со своим возлюбленным из ВСУ.

Звезда с комом в горле призналась, что с начала войны они начали чаще ссориться. После очередной ссоры она решила уточнить у него: вместе они еще или нет? Но молодой человек не ответил на ее сообщение.

Певица отметила, что даже написала песню "Чи разом", которую и посвятила своему молодому человеку и истории их отношений.

"Конечно, я очень расстраивалась. Я не знала, что думать. Я не понимала то ли день, то ли ночь, вместе мы или он уже забыл обо мне", - рассказала певица в программе "Звездный путь".

Также KOLA отметила, что даже если ты упал, ты должен встать и идти дальше. Потому что это наша жизнь и наш опыт.

Кроме того, она отметила качество, которое появилось у многих людей за время войны - человечность. Она выразила радость тому, что именно человечность сейчас вышла на первый план.

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал, где во время войны находятся Осадчая и дети.

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